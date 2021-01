Nuovo Dpcm da Lunedì, 9 regioni verso il lockdown totale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre è in arrivo per il 16 gennaio il Nuovo Dpcm con un'ulteriore stretta, già da Lunedì 11 mezza Italia potrebbe essere in zona arancione. Riflettori puntati sui dati del monitoraggio settimanale dell'Iss che, combinati all'inasprimento dei paramentri per la definizione delle zone, metterebbero a rischio arancione ben nove regioni. Ecco le regioni a rischio arancione Nonostante la risalita generalizzata della curva dei contagi nell'ultima settimana si assesti al 27%, in odore di arancione ci sarebbero, riporta il Corriere della Sera, Veneto, Liguria e Calabria "con Rt maggiore di 1 anche nel valore inferiore", Basilicata, Lombardia e Puglia che "lo superano anche nel valore medio" ed Emilia Romagna e Marche che "lo sfiorano". Appare migliorata, invece, la situazione di Toscana, Friuli Venezia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre è in arrivo per il 16 gennaio ilcon un'ulteriore stretta, già da11 mezza Italia potrebbe essere in zona arancione. Riflettori puntati sui dati del monitoraggio settimanale dell'Iss che, combinati all'inasprimento dei paramentri per la definizione delle zone, metterebbero a rischio arancione ben nove. Ecco lea rischio arancione Nonostante la risalita generalizzata della curva dei contagi nell'ultima settimana si assesti al 27%, in odore di arancione ci sarebbero, riporta il Corriere della Sera, Veneto, Liguria e Calabria "con Rt maggiore di 1 anche nel valore inferiore", Basilicata, Lombardia e Puglia che "lo superano anche nel valore medio" ed Emilia Romagna e Marche che "lo sfiorano". Appare migliorata, invece, la situazione di Toscana, Friuli Venezia ...

