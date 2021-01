(Di giovedì 7 gennaio 2021) A ricostruire l'episodio, che l'Ausl modenese definisce 'un errore grave', è la Gazzetta diaiper non sprecarle approfondimento Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime ...

poliziadistato : #Poliziastradale Modena impegnata in controlli e viabilità sulla statale di Passo delle Radici e sulla strada che d… - rufsure : RT @SkyTG24: Modena, all'ospedale di Baggiovara avanzano dosi di vaccino: operatori chiamano i parenti - juancar80 : RT @SkyTG24: Modena, all'ospedale di Baggiovara avanzano dosi di vaccino: operatori chiamano i parenti - SkyTG24 : Modena, all'ospedale di Baggiovara avanzano dosi di vaccino: operatori chiamano i parenti - FFCR_MMXVI : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo i ricchi affreschi di Giovanni da Modena nella Cappella Bolognini all’interno della Basilica di San Petronio… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena all

Sky Tg24

Una brutta tegola per Verona: Luca Spirito, il palleggiatore, dovrà stare fermo almeno un mese ed è previsto che rientrerà in campo,... Scopri di più ...Vaccino anti Covid a figli e parenti degli operatori sanitari, che non ne avevano diritto, almeno non ora: accade nel modenese a Baggiovara, dove alcune dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avanzate ...