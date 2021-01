Milan e Inter | doppio scivolone in testa La Juve a -7 | campionato riaperto?

(Di giovedì 7 gennaio 2021) I bianconerirompono la striscia di imbattibilità deldopo 27 partite, e guadagnano tre punti sulla prime due in classifica. E ora che succede? Poteva essere la partita dell’addio allo scudetto, ma a San Siro, pur senza brillare, laporta a casa una vittoria di prepotenza e orgoglio,rompendo la striscia di imbattibilità deldopo 27 gare. L’Epifania rilancia le ambizionintine con tre punti recuperati su, e scuote unche sembrava aver trovato un suo fragile equilibrio, rimescolando tutte le carte in tavola. Comanda ancora il Diavolo, ma con meno certezze non più saldamente come una settimana fa, l’crolla alla nona, e Conte si scopre più Lukaku dipendente ...

Brahim Diaz giù al 93', Irrati non fischia, ma il contatto c'era. Bentancur graziato per l'entrata su Castillejo. Superlavoro per Valeri nella sfida di Marassi, ma decisioni corrette. Cagliari, Var e ...La Juventus ferma la corsa del Milan superandolo in casa per 3-1 mentre l'Inter, battuta a Marassi dalla Sampdoria di Ranieri (2-1), perde una ghiotta occasione per effettuare il sorpasso sui rossoner ...