**Governo: Renzi, ‘scadenza mia sopportazione? non sono yogurt ma si faccia presto’** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Quando scade la mia sopportazione? Non sono uno yogurt, ma sono d’accordo sul fatto che bisogna sbrigarsi a portare il Recovery plan in Consiglio dei ministri”. Lo dice Matteo Renzi a Tg2Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Quando scade la mia? Nonuno, mad’accordo sul fatto che bisogna sbrigarsi a portare il Recovery plan in Consiglio dei ministri”. Lo dice Matteoa Tg2Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - CarloCalenda : Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT d… - borghi_claudio : @marinodellupo @caterina_betti Renzi al governo è cascato come una pera alla prima richiesta UE (il bail in) perchè… - La7tv : #ottoemezzo Crisi di governo, Alessandro #Sallusti: 'Forza Italia disponibile a sostituire #Renzi al governo? La tr… - EAlessandrolodi : RT @borghi_claudio: @marinodellupo @caterina_betti Renzi al governo è cascato come una pera alla prima richiesta UE (il bail in) perchè il… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Renzi **Governo: Renzi, 'scadenza mia sopportazione? non sono yogurt ma si faccia presto'** Fortune Italia Conte in bilico, l’ipotesi del governo di scopo sulla quale discute (anche) il centrodestra

Le offerte per un rimpasto si sono rivelate inutili. Renzi insiste nel chiedere prima le dimissioni di Conte e il passaggio della crisi dal Quirinale. Poi? Conte ter o urne ...

Italia viva boccia Recovery, la crisi si avvita: verso la conta. Pd, Conte o voto

ROMA. A un passo dal baratro: la rottura e la conta, in Aula al Senato. Si trova lì, il governo Conte 2. La crisi si avvita: la nuova bozza di Recovery plan, inviata ai partiti dopo ore di tensione e ...

Le offerte per un rimpasto si sono rivelate inutili. Renzi insiste nel chiedere prima le dimissioni di Conte e il passaggio della crisi dal Quirinale. Poi? Conte ter o urne ...ROMA. A un passo dal baratro: la rottura e la conta, in Aula al Senato. Si trova lì, il governo Conte 2. La crisi si avvita: la nuova bozza di Recovery plan, inviata ai partiti dopo ore di tensione e ...