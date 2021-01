Governo: Faraone, 'Conte? O galleggia con 'responsabili' o dia risposte concrete' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Conte è liberissimo di continuare la caccia ai responsabili: si cerchi pure i nuovi Razzi e Scilipoti. Noi proponiamo un modello diverso: torniamo a chiedere di spendere bene le risorse europee, di utilizzare il Mes sanitario ed organizzare un serio piano vaccinale. Il premier ha due strade davanti: smettere di galleggiare sulle questioni aperte che riguardano il futuro del Paese oppure tirare a campare coi responsabili”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “è liberissimo di continuare la caccia ai: si cerchi pure i nuovi Razzi e Scilipoti. Noi proponiamo un modello diverso: torniamo a chiedere di spendere bene le risorse europee, di utilizzare il Mes sanitario ed organizzare un serio piano vaccinale. Il premier ha due strade davanti: smettere dire sulle questioni aperte che riguardano il futuro del Paese oppure tirare a campare coi”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

TV7Benevento : Governo: Faraone, 'Conte? O galleggia con 'responsabili' o dia risposte concrete'... - inotg_inot59 : @LaNotiziaTweet @soniabetz1 L'unico bravo in questo governo è lui RENZI Quello che ha comprato l' aereo 168 milioni… - Luce66098765 : RT @MaxTomorrow: Colui che minaccia per la 57° volta il governo, è a capo di un partito che non arriva al 3% composto da: -Marattin -Boschi… - RinoCana : RT @MaxTomorrow: Colui che minaccia per la 57° volta il governo, è a capo di un partito che non arriva al 3% composto da: -Marattin -Boschi… - Magamag76377872 : RT @pentagram54: #lariachetira Ma solo noi ci siamo accorti che il Governo non ha fatto nulla per la scuola per i vaccini? Parole di #Farao… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Faraone Verifica di governo, Faraone (Iv): "Conte ha ammesso gli errori sul Recovery" la Repubblica Governo: Faraone, 'Conte? O galleggia con 'responsabili' o dia risposte concrete'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Conte è liberissimo di continuare la caccia ai responsabili: si cerchi pure i nuovi Razzi e Scilipoti. Noi proponiamo un ...

Adesso Conte è in bilico: gli servono 6 senatori. E li cerca un po' ovunque

A Giuseppe Conte mancherebbero 6 senatori per andare avanti, o almeno, questo è quanto avrebbe fatto capire nelle ultime ore Palazzo Chigi. Davvero a Conte mancano solo 6 senatori? Uno di questi potre ...

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Conte è liberissimo di continuare la caccia ai responsabili: si cerchi pure i nuovi Razzi e Scilipoti. Noi proponiamo un ...A Giuseppe Conte mancherebbero 6 senatori per andare avanti, o almeno, questo è quanto avrebbe fatto capire nelle ultime ore Palazzo Chigi. Davvero a Conte mancano solo 6 senatori? Uno di questi potre ...