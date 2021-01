FIFA 21: Candidati TOTY – Vota il Team Of The Year (Di giovedì 7 gennaio 2021) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato che sono aperte le Votazioni per decretare il Team OF The Year ( TOTY ) della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Scegli i migliori 11 dell’anno appena trascorso prima della chiusura della Votazione, il 18 gennaio, e il tuo voto contribuirà a stabilire chi farà parte della Squadra dell’anno di FIFA 21. La versione definitiva della Squadra dell’anno verrà annunciata più avanti a gennaio, quando saranno resi disponibili in FUT 21 oggetti giocatore speciali TOTY con alcune delle valutazioni più alte della stagione, per festeggiare le loro straordinarie prestazioni. La Votazione inizia alle 8:00 PT del 7 gennaio e termina alle 23:59 PT del 18 gennaio ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 7 gennaio 2021) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato che sono aperte lezioni per decretare ilOF The) della popolare modalità21 Ultimate. Scegli i migliori 11 dell’anno appena trascorso prima della chiusura dellazione, il 18 gennaio, e il tuo voto contribuirà a stabilire chi farà parte della Squadra dell’anno di21. La versione definitiva della Squadra dell’anno verrà annunciata più avanti a gennaio, quando saranno resi disponibili in FUT 21 oggetti giocatore specialicon alcune delle valutazioni più alte della stagione, per festeggiare le loro straordinarie prestazioni. Lazione inizia alle 8:00 PT del 7 gennaio e termina alle 23:59 PT del 18 gennaio ...

