Dietro l'assalto al Campidoglio gli errori di Trump ed una crisi sociale profonda (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le scene che si sono viste ieri al Campidoglio resteranno nella storia. Nel corso di una manifestazione di protesta, alcuni sostenitori di Donald Trump sono entrati nell'edificio, costringendo i parlamentari – riuniti per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden – all'evacuazione. Il sindaco di Washington ha decretato un coprifuoco, mentre è stato richiesto l'intervento della guardia nazionale. Nelle ore più concitate, sia Trump che Biden hanno pronunciato dei brevi discorsi, nel tentativo di spingere i facinorosi a ritirarsi. Secondo Nbc News, una donna sarebbe rimasta uccisa. L'irruzione si è verificata al culmine delle aspre polemiche politiche, sorte all'indomani delle contestatissime elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. E, guardando all'accaduto più in generale, tutto ciò è il segno evidente di un quadro ...

