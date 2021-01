Dayane Mello | il Capri gate le costa caro | arriva la diffida

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 rischia unada parte di Natalia Paragoni per la storia del. A rivelarlo è stata Sonia Lorenzini, dopo essere uscita dal programma.e l’errore di parlare delal GF Vip 5 nelle ultime ore si era lasciata andare ad alcune confidenze in merito al suo passato e aveva anche svelato di aver tentato di togliersi la vita. Solo la settimana scorsa era stata la stessaad accendere la questione del, dopo che Andrea Zelletta aveva ricevuto lo strano regalo di Natale da parte della fidanzata Natalia Paragoni. Laaveva svelato in confessionale di sapere di ...