Calciomercato Milan | scambio con il Cagliari | Pavoletti per Conti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il brusco ko interno subito ieri sera contro la Juventus (1-3) non mina la consapevolezza di unche, dopo sedici giornate di Serie A, è ancora al comando della classifica in virtù, anche, della sconfitta esterna dell’Inter sul campo della Sampdoria di Claudio Ranieri. L’assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic, però, pone un problema da risolvere a Paolo Maldini e Ricky Massara: trovare un attaccante in grado di sostituire il totem svedese. Le ultime voci di, nonostante il monito lanciato dall’ex capitano dei rossoneri, vorrebbero ilmolto attivo e pronto a bruciare la società di Andrea Agnelli: ai lombardi piace Leonardo. La punta potrebbe approdare ao grazie al “sacrificio” di Andreache compirebbe il percorso inverso andando in ...