Biathlon | programma e orari fine settimana Oberhof | guida tv | streaming | palinsesto

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Con ladelle festività natalizie, anche la Coppa del Mondo 2020-2021 diè pronta a riaccendere i motori. A distanza di una ventina di giorni dal doppio evento austriaco la carovana si sposterà in Germania, dove nello storico stadio ditutto è pronto per dare vita alla quinta (e poi sesta, in successione) tappa della stagione. Si riparte con i pettorali gialli indossati dai norvegesi Johannes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, entrambi però tutt’altro che dominanti nel primo scorcio d’inverno e dunque chiamati a dare continuità di risultati. Questo weekend di gare si aprirà domani, venerdì 8 gennaio con la sprint femminile, inalle ore 11.30, alla quale seguirà nella stessa giornata (ore 14.15) il medesimo format maschile. Il giorno seguente è riservato, come da tradizione, agli inseguimenti, ...