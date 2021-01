Atp250 di Antalya, inizia la corsa di Caruso, Travaglia e Arnaboldi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con l’Atp250 di Antalya si apre ufficialmente la stagione tennistica 2021 e già oggi saranno in campo Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e Andrea Arnaboldi. Il tabellone del torneo turco è, inoltre arricchito dalla presenza di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, in campo domani, ed eventualmente di Andrea Pellegrino e Andrea Arnaboldi, qualora superassero l’ultimo turno di qualificazione. Dall’altro capo del mondo Gianluca Mager nella serata italiana sfiderà lo statunitense Ryan Harrison nel primo turno dell’Atp25o di Delray Beach, in Florida. Prosegue, per quanto concerne il settore femminile il wta500 di Abu Dhabi senza più Trevisan e Paolini in gara Atp250 Antalya, in campo Caruso, Travaglia e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con l’disi apre ufficialmente la stagione tennistica 2021 e già oggi saranno in campo Salvatore, Stefanoe Andrea. Il tabellone del torneo turco è, inoltre arricchito dalla presenza di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, in campo domani, ed eventualmente di Andrea Pellegrino e Andrea, qualora superassero l’ultimo turno di qualificazione. Dall’altro capo del mondo Gianluca Mager nella serata italiana sfiderà lo statunitense Ryan Harrison nel primo turno dell’Atp25o di Delray Beach, in Florida. Prosegue, per quanto concerne il settore femminile il wta500 di Abu Dhabi senza più Trevisan e Paolini in gara, in campoe ...

mysportyside : Dopo il via della stagione femminile ad Abu Dhabi di ieri, anche il tennis maschile scalda i motori e da oggi mette… - TheMan642 : @SuperTennisTv Ma in questo giorni non trasmettere il torneo ATP250 ANTALYA? Grazie. - FutbolDomingo_ : #tenis Esta semana se da inicio al torneo ATP250 Antalya ???? (7-13 de Enero) 1?Matteo Berrettini ???? (10) 2?David Go… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp250 Antalya Atp250 di Antalya, inizia la corsa di Caruso, Travaglia e Arnaboldi Metropolitan Magazine Italia Atp250 di Antalya, inizia la corsa di Caruso, Travaglia e Arnaboldi

Inizia con l'Atp di Antalya la stagione del tennis maschile. -in Turchia oggi in campo Caruso, Travaglia e Arnaboldi ...

Antalya: debuttano Caruso, Arnaboldi e Travaglia

E’ una giornata all’insegna del tricolore, quella di giovedì, all’“Antalya Open”, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 361.800 euro che si disputa sui campi in cemento della città ...

Inizia con l'Atp di Antalya la stagione del tennis maschile. -in Turchia oggi in campo Caruso, Travaglia e Arnaboldi ...E’ una giornata all’insegna del tricolore, quella di giovedì, all’“Antalya Open”, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 361.800 euro che si disputa sui campi in cemento della città ...