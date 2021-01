Assalto al Congresso Usa | le prime pagine dei giornali di tutto il mondo

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Le drammatiche immagini dell’alUsa da parte dei sostenitori di Donald Trump hanno ovviamente fatto il giro del: ecco come è stata riportata la notizia sulledi alcuni dei principalidel globo. “Trump incita la folla” titola il New York Times, proponendo alcune delle drammatiche immagini che hanno contraddistinto l’a Capitol Hill (qui tutte le ultime notizie). “Sostenitori pro-Trump prendono d’la capitale americana” titola invece Usa Today nella sua edizione odierna. Il quotidiano britannico The Independent, invece, sceglie un eloquente “alla democrazia” come titolo di prima pagina. “IlUsa sotto assedio” è invece il titolo scelto dal ...