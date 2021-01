Assalto a Capitol Hill e Dishonored? 'È un simbolo Antifa' ma in realtà è il marchio dell'Esterno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Siamo sicuri che Harvey Smith (figura chiave di Arkane Studios) tutto si sarebbe aspettato tranne l'essere in qualche modo coinvolto in una teoria del complotto legata agli Stati Uniti e ai disordini che ieri hanno colpito Capitol Hill e Washington DC. Come sicuramente saprete nella giornata di ieri diversi facinorosi hanno assaltato il luogo cardine della democrazia americana dopo l'incitamento evidente dell'ormai ex presidente USA, Donald Trump. Trump d'altronde ha successivamente invitato a non abbassarsi ad atti violenti ma il suo continuo attacco a Joe Biden e le accuse di brogli elettorali nonostante la mancanza di prove hanno sicuramente destabilizzato il clima portando alle "manifestazioni" di ieri. Le foto dei protagonisti della rivolta sono parecchie e tra queste una ha dato il via anche a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Siamo sicuri che Harvey Smith (figura chiave di Arkane Studios) tutto si sarebbe aspettato tranne l'essere in qualche modo coinvolto in una teoria del complotto legata agli Stati Uniti e ai disordini che ieri hanno colpitoe Washington DC. Come sicuramente saprete nella giornata di ieri diversi facinorosi hanno assaltato il luogo cardinea democrazia americana dopo l'incitamento evidente'ormai ex presidente USA, Donald Trump. Trump d'altronde ha successivamente invitato a non abbassarsi ad atti violenti ma il suo continuo attacco a Joe Biden e le accuse di brogli elettorali nonostante la mancanza di prove hanno sicuramente destabilizzato il clima portando alle "manifestazioni" di ieri. Le foto dei protagonistia rivolta sono parecchie e tra queste una ha dato il via anche a ...

