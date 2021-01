Arcuri: "Più d 24.000 sanitari si sono candidati per vaccinare. Da febbraio si comincia con gli over 80" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid fa un primo bilancio delle immunizzazioni: più di 339.000 in una settimana. Quasi un milione di dosi già distribuite. Ma aggiunge: "Non siamo ancora fuori dal tunnel, situazione sempre critica". Leggi su repubblica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il commissario per l'emergenza Covid fa un primo bilancio delle immunizzazioni: più di 339.000 in una settimana. Quasi un milione di dosi già distribuite. Ma aggiunge: "Non siamo ancora fuori dal tunnel, situazione sempre critica".

