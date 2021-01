Arcuri: 'Da febbraio vaccinazioni per gli over 80 e le persone fragili' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Piano vaccinale presentato dal ministro della salute Roberto Speranza al Parlamento stabilisce le categorie e l'ordine in cui vaccinare, e "si comincia a vaccinare i medici e gli infermieri, e il ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Piano vaccinale presentato dal ministro della salute Roberto Speranza al Parlamento stabilisce le categorie e l'ordine in cui vaccinare, e "si comincia a vaccinare i medici e gli infermieri, e il ...

repubblica : Arcuri: 'Più d 24.000 sanitari si sono candidati per vaccinare. Da febbraio si comincia con gli over 80' - Adnkronos : #Arcuri: 'Da febbraio #vaccinoCovid agli 80enni' - bettadigiulio : RT @Corriere: Sì al vaccino di Moderna. Arcuri: «Da febbraio agli over 80» - Skyblue1926 : RT @Corriere: Sì al vaccino di Moderna. Arcuri: «Da febbraio agli over 80» - VoceAmicaItalia : #Vaccino, Arcuri: «Da febbraio agli ultra 80enni, poi ai prof. Pronti a distribuire test rapidi nelle scuole» -