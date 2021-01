Ai partiti la bozza definitiva del Recovery plan Le risorse previste salgono a 222 miliardi Dopo il via libera di Palazzo Chigi il Piano andrà in Parlamento

(Di giovedì 7 gennaio 2021)a 222le. Il documento finale sulNazionale di Ripresa e Resilienza “costituisce una sintesi delle attività di rielaborazione dellaed è il risultato del lavoro svolto dal Governo nel confronto con le forze politiche di maggioranza, intensificato nelle ultime settimane”, con l’obiettivo di “favorire il raggiungimento dell’accordo politico”. “Lo sforzo compiuto – si legge nel documento finale inviato dal Governo ai– è di rendere più chiara la visione d’insieme della strategia di investimenti e riforme. Lasarà poi analizzata nel prossimo Consiglio dei Ministri e costituirà la base di discussione per il confronto con, ...

notizieoggi24 : Recovery Fund, nuova bozza inviata ai partiti. PD: 'Se cade Parlamento, parola agli elettori'. IV: 'Troppi bonus'… - RedattoreSocial : #RecoveryPlan, bozza piano: le risorse per la sanità salgono a 19,7 mld. E' quanto si legge nell'ultima bozza che i… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Road map possibile della #verifica di #governo (fonti #PalazzoChigi ): - entro oggi: bozza rivista del #RecoveryPlan a… - lucianoghelfi : Road map possibile della #verifica di #governo (fonti #PalazzoChigi ): - entro oggi: bozza rivista del… - beppebottero : #Bozza aggiornata del #RecoveryPlan che, stasera, sarà nelle redazioni di giornali e TV: ma, ufficialmente,… -

Ultime Notizie dalla rete : partiti bozza

I partiti della coalizione hanno ricevuto le linee guida che costituiranno la base per la discussione in Consiglio dei ministri. Le risorse salgono a 222 miliardi ...Le mosse del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per uscire dalla crisi di governo innescata da Matteo Renzi, leader di Italia viva.