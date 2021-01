Wedding, controlli Covid come in Serie A per ripartire: il protocollo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Doppio tampone antigenico a tutti gli invitati del ricevimento, il primo effettuato tra le 48 e le 96 ore antecedenti all’evento e il secondo la sera prima della cerimonia: chi risulta negativo partecipa senza indossare la mascherina. Questa la proposta dell’imprenditore Luigi Auletta a nome di tutto il comparto Wedding, per far ripartire tutte le cerimonie e gli eventi, contenuta in un protocollo inviato al Premier Giuseppe Conte, ai Ministri Speranza, Patuanelli, Boccia e Di Maio, e al Presidente della Regione Campania De Luca, che ricalca le procedure utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive professionistiche. «Non chiediamo ristori per tirare avanti mesi e restare fermi, ma una data e un discorso serio da parte del Governo per ripartire. La nostra idea è lavorare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Doppio tampone antigenico a tutti gli invitati del ricevimento, il primo effettuato tra le 48 e le 96 ore antecedenti all’evento e il secondo la sera prima della cerimonia: chi risulta negativo partecipa senza indossare la mascherina. Questa la proposta dell’imprenditore Luigi Auletta a nome di tutto il comparto, per fartutte le cerimonie e gli eventi, contenuta in uninviato al Premier Giuseppe Conte, ai Ministri Speranza, Patuanelli, Boccia e Di Maio, e al Presidente della Regione Campania De Luca, che ricalca le procedure utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive professionistiche. «Non chiediamo ristori per tirare avanti mesi e restare fermi, ma una data e un discorso serio da parte del Governo per. La nostra idea è lavorare ...

