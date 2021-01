Ultime Notizie Roma del 06-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno parliamo di scuola e una per domani Torneranno in classe 5 milioni di studenti italiani delle elementari delle medie rientro posticipato a lunedì 11 per quelli delle scuole superiori anche se alcune regioni hanno scelto altre date per il rientro in il Piemonte il 18 gennaio Friuli Veneto e Marche il primo per Aio la Campania riaprirà lunedì 11 gennaio per le scuole dell’infanzia le prime due classi della primaria la Calabria prosegui La didattica a distanza elementari fino al 15 gennaio alle superiori fino al 31 in Puglia didattica integrata per tutti fino al 15 gennaio e a distanza per tutti fino al 17 in Molise e per somministrare il vaccino fa il commissario domenica Arcuri inviare subito 1500 operatori tra medici e infermieri a integrazione dei 3800 già operativi nelle ...