Trento, chiuso il bar 'La Rotonda' per aver disatteso il Dpcm: la precisazione del Comune (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La polizia locale di Trento chiude per alcuni giorni il bar 'La Rotonda' in piazza Fiera, perché pare che non siano state rispettate le direttive previste dal Dpcm (Decreto del presidente del ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La polizia locale dichiude per alcuni giorni il bar 'La' in piazza Fiera, perché pare che non siano state rispettate le direttive previste dal(Decreto del presidente del ...

francovessio : In Germania avrebbe chiuso immediatamente la carriera politica. Per sempre. “Sudici sudisti a trazione foggiosaler… - PantheonVerona : I gestori di un bar di via Trento hanno servito del vino a ben dodici avventori permettendogli di consumarlo propri… - ciristefano : @s_hoppipolla Ciao Sara! Oggi dopo il lavoro sono stato a Trento a cercare una giacca. Ho camminato fino al negozio… -