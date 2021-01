Serie A 16esima giornata undicesima sconfitta stagionale per gli uomini di mister Stroppa. Doppietta di Mayoral, rigore di Mkhitaryan e gol dei locali di Golemic (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Crotone 1 Roma 3 Marcatori: 7° Borja Mayoral, 28° Borja Mayoral, 33° Mkhitaryan (r), 70° Golemic, Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Golemic, Cuomo, Pereira (Vulic), Molina, Zanellato, Eduardo (Riviere), Reca, Messias, Simy. All. Stroppa Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez (Kumballa), karsdorp, Cristante (Viretout), Villar, Bruno Peres, Carles Perez, Mkhitaryan (Pellegrini), Borja Mayoral (Dzeco). All. Fonseca Arbitro: Marco Piccinini di Forli Assistenti: Peretti – Vono Quarto giudice bodo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Pairetto – Avar: De Meo Ammoniti: Bruno Peres, Magallan, Ibanez Angoli: 4 a 3 per la Roma Recupero: 1 e 4 minuti Calcio d’inizio da parte del Crotone con Simy e per ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Crotone 1 Roma 3 Marcatori: 7° Borja, 28° Borja, 33°(r), 70°, Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan,, Cuomo, Pereira (Vulic), Molina, Zanellato, Eduardo (Riviere), Reca, Messias, Simy. All.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez (Kumballa), karsdorp, Cristante (Viretout), Villar, Bruno Peres, Carles Perez,(Pellegrini), Borja(Dzeco). All. Fonseca Arbitro: Marco Piccinini di Forli Assistenti: Peretti – Vono Quarto giudice bodo campo: Ivano Pezzuto di Lecce Var: Pairetto – Avar: De Meo Ammoniti: Bruno Peres, Magallan, Ibanez Angoli: 4 a 3 per la Roma Recupero: 1 e 4 minuti Calcio d’inizio da parte del Crotone con Simy e per ...

Come domenica scorsa, anche questo mercoledì il turno di Serie A si consuma lo stesso giorno. Spicca Lazio-Fiorentina, completano il quadro Torino-Hellas Verona e Sassuolo-Genoa. L'Atalanta ospita il ...

Sampdoria-Inter, le pagelle di CalcioWeb. Tantissime emozioni nella partita valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A ...

Come domenica scorsa, anche questo mercoledì il turno di Serie A si consuma lo stesso giorno. Spicca Lazio-Fiorentina, completano il quadro Torino-Hellas Verona e Sassuolo-Genoa. L'Atalanta ospita il ...