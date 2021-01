Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Sassuolo per mantenersi nelle zone alte di classifica, il Genoa per uscire dalla zona retrocessione. Questi i temi della sfida di Reggio Emilia. Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini. Foto: Sito Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilper mantenersi nelle zone alte di classifica, ilper uscire dalla zona retrocessione. Questi i temi della sfida di Reggio Emilia. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

