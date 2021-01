Sassuolo – Genoa: 2-1 al Mapei Stadium (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sassuolo – Genoa era una delle partite della sedicesima giornata di Serie A. La gara è terminata 2-1 regalando alla squadra di De Zerbi tre punti importanti per la loro classifica. I rossoblu fanno ritorno a Genova a mani vuote: dopo aver accorciato le distanze non sono riusciti a segnare il gol che avrebbe decretato il pareggio. Sassuolo – Genoa, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Alle 15.00 in punto al Mapei Stadium inizia Sassuolo – Genoa. Partono bene i padroni di casa con Caputo che al quarto minuto di gioco si avvicina alla porta di Perin. I neroverdi stanno conducendo una partita molto buona: pressano gli avversari e mantengono un buon possesso palla. Il Genoa dal canto proprio continua a difendere la sua metà campo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)era una delle partite della sedicesima giornata di Serie A. La gara è terminata 2-1 regalando alla squadra di De Zerbi tre punti importanti per la loro classifica. I rossoblu fanno ritorno a Genova a mani vuote: dopo aver accorciato le distanze non sono riusciti a segnare il gol che avrebbe decretato il pareggio., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Alle 15.00 in punto alinizia. Partono bene i padroni di casa con Caputo che al quarto minuto di gioco si avvicina alla porta di Perin. I neroverdi stanno conducendo una partita molto buona: pressano gli avversari e mantengono un buon possesso palla. Ildal canto proprio continua a difendere la sua metà campo e ...

