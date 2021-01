Rovello Porro | scuola media chiusa il 7 e 8 gennaio | classi al freddo per un guasto

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladi Via Bernardino Luino arimarràanche il 7 e l’8. Il mantenimento della chiusura dell’istituto scolastico anche dopo l’Epifania non ha a che vedere con il covid: la causa sarebbe una perdita nell’impianto di riscaldamento. A comunicarlo è stato proprio il Sindaco diPaolo Pavan, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SARONNO – "L'amministrazione Cislago è sempre stata in primo piamo nella difesa dell'ospedale di Saronno, ed in particolar modo io in qualità di sindaco che ho fortemente voluto a ...