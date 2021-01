Papa Francesco all’Angelus: “Respingere l’odio ed evitare ogni forma di violenza” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Papa Francesco all’Angelus ha parlato degli eventi in Centrafrica: “”Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centrafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni con le quali il… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha parlato degli eventi in Centrafrica: “”Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centrafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni con le quali il… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ZZiliani : “L’intervista di Papa Francesco mi ha emozionato. Soprattutto nel punto in cui dice che il #doping è la morte dello… - chiellini : “In ogni angolo del mondo, anche in quello più nascosto e più povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi… - vaticannews_it : #4gennaio #film Ore 23.15 su #Rai3, il docufilm “Solo Insieme - La sorpresa di Francesco” che racconta i Venerdì de… - momentosera : #Francesco: «Lasciamoci istruire come i Magi». Così il #Papa per l'#Epifania. «Inevitabili le difficoltà nel viaggi… - an12frnc : RT @Tg3web: Durante la messa dell'Epifania celebrata da Papa Francesco in San Pietro, il Pontefice ha detto: 'Non permettiamo che i fallime… -