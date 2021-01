Milano frizzante rispetto ad un’Europa più composta

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta euforica per la borsa di, dove prevalgono gli acquisti, in una giornata dai bassissimi volumi per la festività dell’Epifania. Più caute le altre borse europee, che comunque mantengono segni positivi. A sostenere il sentiment concorre il risultato dei ballottaggi in Georgia (USA), a compensare le preoccupazioni per la pandemia. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%. Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,03%, su di giri Londra (+2,65%), e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,82%. Bene la Borsa di, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza ...