Meteo Catania con aria calda | ma temporali nel fine settimana | poi freddo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)Le condizioni atmosferiche susaranno particolarmente influenzate da masse d’provenienti dal Nordafrica. I venti saranno in rinforzo da sud-ovest, e la temperatura soprattutto nella giornata di venerdì supererà quota 20°C. Nelsi potrà verificare un peggioramento, con la possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco. La temperatura comincerà a diminuire. Un calo sensibile della temperatura si potrebbe verificare durante laprossima. Giovedì 7: nubi sparse. Temperatura da 13°C a 19°C Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 12 Km/h, raffiche massime 29 Km/h Venerdì 8: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 13°C a 22°C Vento: in media da Ovest 15 Km/h, raffiche massime 37 Km/h Sabato ...