'Finché tutti i Medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta non saranno vaccinati, è impossibile che questi possano essere coinvolti come vaccinatori anti-Covid perché rappresenterebbe un ...

Medici di base: impossibile vaccinare, noi in coda per immunizzarci

Lo afferma la Federazione dei medici di medicina generale. "Ad oggi - si rileva - proprio i medici di base sono considerati tra le ultime linee nelle priorità per l'accesso all'immunizzazione".

Covid. La rivolta dei medici di base: “Spinti indietro sui vaccini”

Sono state assegnate finora 3600 dosi, con l’asl che bene aveva fatto ad inserire la categoria Medici di Famiglia tra gli operatori prioritari alla vaccinazione. Nel denunziare lo scavalco da parte de ...

