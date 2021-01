Matteo Renzi come Matteo Salvini? Il Papeete di Natale spiegato da Cazzola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il vice segretario del Pd Andrea Orlando non è certo un politico le cui frasi celebri saranno riportate negli Annali. Ma c’ha azzeccato quando ha definito le intemperanze di Matteo Renzi “il Papeete di Natale”. Ci sono molte analogie, infatti, tra la (per lui) incauta mossa estiva di Salvini e la levata di scudi dell’ex premier, ora senatore di Rignano. Il loro obiettivo era lo stesso: far cadere il governo e togliere di mezzo Giuseppe Conte. Differenti sono gli esiti che i due Mattei si attendono. Salvini puntava alla fine anticipata della legislatura e alle elezioni per mettere a frutto il successo delle consultazioni europee ed ottenere i “pieni poteri” con una maggioranza di destra a conduzione leghista. Quale soluzione di un’eventuale crisi abbia in mente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il vice segretario del Pd Andrea Orlando non è certo un politico le cui frasi celebri saranno riportate negli Annali. Ma c’ha azzeccato quando ha definito le intemperanze di“ildi”. Ci sono molte analogie, infatti, tra la (per lui) incauta mossa estiva die la levata di scudi dell’ex premier, ora senatore di Rignano. Il loro obiettivo era lo stesso: far cadere il governo e togliere di mezzo Giuseppe Conte. Differenti sono gli esiti che i due Mattei si attendono.puntava alla fine anticipata della legislatura e alle elezioni per mettere a frutto il successo delle consultazioni europee ed ottenere i “pieni poteri” con una maggioranza di destra a conduzione leghista. Quale soluzione di un’eventuale crisi abbia in mente ...

fattoquotidiano : Covid, Peter Gomez risponde a Matteo Renzi: “Più vaccini se avessimo chiesto il Mes? Totalmente falso e lui lo sa”… - Agenzia_Ansa : Matteo #Renzi incalza #Conte: ' Non vogliamo le poltrone, siamo pronti a lasciarle'. Con il premier il problema è p… - fattoquotidiano : L'APPELLO DELLA FILOSOFA FEMMINISTA “Ministre Bellanova e Bonetti, date prova della vostra indipendenza e liberatev… - fisco24_info : Crisi di governo in stand by, sullo sfondo il Conte ter: Da una parte c’è il premier Giuseppe Conte che vuole evita… - bias1970 : RT @perplimimi: Quello scorpione era Matteo Renzi. -