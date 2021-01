LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria in DIRETTA: ruggito di Noel, inforcata per Vinatzer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Zagabria 12.32 Bene il tedesco Strasser, quinto a 96 centesimi da Noel. 12.30 Alex Vinatzer ha inforcato. Al primo intermedio aveva solo 7 centesimi di ritardo da Noel. L’azzurro passa sempre vicinissimo ai pali, il rischio purtroppo c’è. Peccato, uno ‘zero’ pesantissimo in chiave classifica di Slalom. 12.29 Dopo un buon avvio, Ryding chiude 9° a 2?19. Ora Vinatzer. Stare sotto il secondo da Noel sarebbe ottimo. 12.28 Khoroshilov non è quello di un tempo. Il russo è ottavo a ben 1?72. E’ il momento del britannico Ryding, a seguire Alex Vinatzer. 12.26 Fuori lo svizzero Meillard: aveva 19 centesimi di vantaggio su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.32 Bene il tedesco Strasser, quinto a 96 centesimi da. 12.30 Alexha inforcato. Al primo intermedio aveva solo 7 centesimi di ritardo da. L’azzurro passa sempre vicinissimo ai pali, il rischio purtroppo c’è. Peccato, uno ‘zero’ pesantissimo in chiave classifica di. 12.29 Dopo un buon avvio, Ryding chiude 9° a 2?19. Ora. Stare sotto il secondo dasarebbe ottimo. 12.28 Khoroshilov non è quello di un tempo. Il russo è ottavo a ben 1?72. E’ il momento del britannico Ryding, a seguire Alex. 12.26 Fuori lo svizzero Meillard: aveva 19 centesimi di vantaggio su ...

