LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: si comincia, test per Fabio Aru verso i Mondiali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Cominelli è in testa alla classifica del Giro d’Italia Ciclocross con 10 punti su Dorigoni. 14.01 In generale Fabio Aru si sente rinato grazie a questa esperienza nel Ciclocross: “Mi è tornato il piacere di correre e mi vedete così sorridente. Il fatto di ripartire ha contato e poi l’ambiente del fuoristrada mi ha accolto benissimo”. 13.56 Fabio Aru ha lanciato un messaggio chiaro al ct Scotti: “Se mi vuole, io sono disponibile per i Mondiali“. Ricordiamo che la rassegna iridata si svolgerà in Belgio domenica 31 gennaio. 13.52 Il fango si sta comunque compattando. Aru troverà condizioni simili a quelle della gara di Ancona dello scorso 27 dicembre. 13.51 La gara Open maschile scatterà alle 14.10. 13.49 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Cominelli è ina alla classifica del Giro d’Italiacon 10 punti su Dorigoni. 14.01 In generaleAru si sente rinato grazie a questa esperienza nel: “Mi è tornato il piacere di correre e mi vedete così sorridente. Il fatto di ripartire ha contato e poi l’ambiente del fuoristrada mi ha accolto benissimo”. 13.56Aru ha lanciato un messaggio chiaro al ct Scotti: “Se mi vuole, io sono disponibile per i“. Ricordiamo che la rassegna iridata si svolgerà in Belgio domenica 31 gennaio. 13.52 Il fango si sta comunque compattando. Aru troverà condizioni simili a quelle della gara di Ancona dello scorso 27 dicembre. 13.51 La gara Open maschile scatterà alle 14.10. 13.49 ...

Fabio Aru, il CICLOCROSS ei dubbi sul bel RITORNO

Se per un corridore esplosivo come Van der Poel o come Van Aert il ciclocross può essere pane per i suoi denti, per uno scalatore come Aru la disciplina può essere ostica. Non mi sarei mai sognato di ...

