LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: Fabio Aru chiude decimo! “Farò i Campionati Italiani a Lecce” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Le dichiarazioni a caldo di Fabio Aru: “E’ stata molto dura, sul tecnico ho fatto fatica. Però devo dire che sono contento per le sensazioni in questa quarta gara. Sono stato accolto benissimo dall’ambiente del Ciclocross, ringrazio tutti. Sicuramente sarò in gara domenica ai Campionati Italiani a Lecce e questa è una bellissima notizia per me“. 15.13 Buon decimo posto finale per Fabio Aru! 15.11 PAZZESCO! Dorigoni e Cominelli terminano a pari punti nella classifica generale del Giro d’Italia di Ciclocross. Grazie al miglior piazzamento di oggi, tuttavia, a conquistare la maglia rosa è Dorigoni! Mai come in questa circostanza il secondo posto vale oro… 15.10 Quarta piazza per Pavan. Si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Le dichiarazioni a caldo diAru: “E’ stata molto dura, sul tecnico ho fatto fatica. Però devo dire che sono contento per le sensazioni in questa quarta gara. Sono stato accolto benissimo dall’ambiente del, ringrazio tutti. Sicuramente sarò in gara domenica aie questa è una bellissima notizia per me“. 15.13 Buon decimo posto finale perAru! 15.11 PAZZESCO! Dorigoni e Cominelli terminano a pari punti nella classifica generale del Giro d’Italia di. Grazie al miglior piazzamento di oggi, tuttavia, a conquistare la maglia rosa è Dorigoni! Mai come in questa circostanza il secondo posto vale oro… 15.10 Quarta piazza per Pavan. Si ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: un terzetto al comando Aru a 25? - #Ciclocross #Sant’Elpidio #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: si comincia test per Fabio Aru verso i Mondiali - #Ciclocross #Sant’Elpid… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: test per Fabio Aru al Giro d’Italia in vista dei Campionati nazionali -… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru sesto al debutto con la Qhubeka. “Felice come non mai… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Bertolini mantiene venti secondi di vantaggio su Cominelli a u… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclocross LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: test per Fabio Aru al Giro d’Italia in vista dei Campionati nazionali OA Sport Campionati Italiani Ciclocross Lecce 2021: ultimi ritocchi al percorso, programma completo e presentazione il 7 gennaio

Campionati Italiani Ciclocross Lecce 2021: ultimi ritocchi al percorso, programma completo e presentazione il 7 gennaio. 06/01/2021. A Lecce si respira aria di grande entusiasmo c ...

Fabio Aru, il CICLOCROSS ei dubbi sul bel RITORNO

Se per un corridore esplosivo come Van der Poel o come Van Aert il ciclocross può essere pane per i suoi denti, per uno scalatore come Aru la disciplina può essere ostica. Non mi sarei mai sognato di ...

Campionati Italiani Ciclocross Lecce 2021: ultimi ritocchi al percorso, programma completo e presentazione il 7 gennaio. 06/01/2021. A Lecce si respira aria di grande entusiasmo c ...Se per un corridore esplosivo come Van der Poel o come Van Aert il ciclocross può essere pane per i suoi denti, per uno scalatore come Aru la disciplina può essere ostica. Non mi sarei mai sognato di ...