"Kanye West e Kim Kardashian divorziano" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Addio Kanye. Dopo otto anni insieme (6 di matrimonio) Kim Kardashian e Kanye West sarebbero pronti a dirsi addio. Lo scrive il New York Post su Gossip Page Six, la sua pagina che è una specie di 'istituzione gossipara'. Ci sarebbe pure il nome dell'avvocato divorzista scelto da Kim, Laura Wasser e diverse fonti avrebbero confermato che il matrimonio è arrivato davvero al capolinea. Lei avrebbe preteso e ottenuto di passare le feste da sola con Kanye lontano, in Wyoming. Kim starebbe già pensando alla custodia dei figli e alla separazione dei beni. Per ora i due "tacciono" ma, stando sempre al New York Post, la cosa è destinata a venire fuori.

gandalfclaw : Nooo Kim Kardashian e Kanye West si sono lasciati, non ci posso credereee - elsa_who_else : Adesso che Kim Kardashian e Kanye West stanno divorziando sogno una chiamata da parte di lei a Taylor Swift per dir… - undercharon : Kim Kardashian e Kanye West stanno divorziando. Buongiorno ?? - sickboymazi : Oh ma nel 2021 ancora dietro a kanye west state bastaaa - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Usa: media, Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio #ANSA -