Grave incidente stradale per Morgan De Sanctis, è in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella notte tra sabato e domenica il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis ha avuto un brutto incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo, dove l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella notte tra sabato e domenica il direttore sportivo della RomaDeha avuto un bruttosulla via Cristoforo Colombo, dove l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. ...

pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - socios : I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Morgan De Sanctis, coinvolto questa mattina in un grave incidente s… - PinoSa54 : RT @pisto_gol: In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia intensiva a… - Luciano21404794 : RT @pisto_gol: In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia intensiva a… - TarallucciE : RT @BrunoGalvan85: Grave incidente stradale per Morgan De Sanctis: il dirigente della @OfficialASRoma è in terapia intensiva. Forza Morgan! -