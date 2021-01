Centomila euro a fondo perduto per 28 commercianti e ristoratori

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Regalo della Befana in anticipo per 28 tra commerciali edi Concorezzo. Arrivano 100 miladal Comune. Soldi da distribuire agli imprenditori che hanno aderito al bando ...

ACC_ : CENTOMILA quanti sono??? 1200 euro!! MUOIO!!!! ahahahha #isolitiignoti - m_r_r_s_ : RT @el_marrano: Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, centomila euro. - AntonelloAng : @gatasch @borghi_claudio Teniamo conto anche che non sto investendo centomila euro in una ferrari ma sto comprando… - Amigdalaintesta : RT @el_marrano: Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, centomila euro. - el_marrano : Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, centomila euro. -

Ultime Notizie dalla rete : Centomila euro

LA NAZIONE

C’è un po’ di tutto, dalla manutenzione ordinaria del verde fino a un’edizione primaverile di Gustatus per la quale il Comune mette in conto centomila euro. Secondo il gruppo di minoranza del Pd, ...Contributi a fondo perduto, per centomila euro, che il Comune di Montalcino mette a disposizione con la pubblicazioni di due bandi alle microimprese, del commercio, dell’artigianato, di servizio alla ...