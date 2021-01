Can Yaman, brutta notizia: le fan non saranno felici (Di mercoledì 6 gennaio 2021) brutta notizia per le fan di Can Yaman: l’attore salta il programma televisivo in Italia, ecco le ultime indiscrezioni Can Yaman è un attore turco divenuto famosissimo in Italia grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul ed ha 30 anni. Prima di lanciarsi nella recitazione, Can si è laureato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021)per le fan di Can: l’attore salta il programma televisivo in Italia, ecco le ultime indiscrezioni Canè un attore turco divenuto famosissimo in Italia grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul ed ha 30 anni. Prima di lanciarsi nella recitazione, Can si è laureato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 14:32] - Il_Centro : #Abruzzo #4gennaio #lunedì #Pescara #Chieti #Ortona #FaraSanMartino Ozpetek dirige Gerini e Can Yaman per i nuovi s… - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - 46_NADIA_58 : #Repost @dalla_turchia #CanYaman @canyaman1989 • • • • • Collana 'Can Yaman' Nazar. Per informazioni e acquist… - CesiniMonica : @florianarullo @itwasjustlie ??????A me del sesso di Can Yaman sinceramente interessa molto poco, quello che mi piacer… -