Ballardini: «Non meritavamo di perdere. Non siamo fragili» – VIDEO

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le parole del tecnico del Genoa

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le parole del tecnico del Genoa. «Non credo che meritassimo di perdere. Abbiamo fronteggiato una squadra che gioca insieme da anni, con qualità e talenti puri. La classifica parla per loro. Il Genoa ha fatto una buona partita, ha lottato, creato e sofferto. Abbiamo il dovere di avere più personalità con la palla. Poi la voglia di partecipare tutti nelle due fasi di gioco ci fa ben sperare».

