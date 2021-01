Auguri Befana 2021: frasi e immagini per l’Epifania (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Siete alla ricerca di frasi o immagini per fare gli Auguri per l’Epifania “che tutte le feste si porta via” (detta Befana) 2021? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito trovate frasi e immagini da cui prendere spunto per i vostri Auguri speciali e originali. frasi I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto? Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero. Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Siete alla ricerca diper fare gliper“che tutte le feste si porta via” (detta? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito trovateda cui prendere spunto per i vostrispeciali e originali.I miei amici ancora non ci credono che conosco la. Potresti inviarmi una tua foto? Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero. Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli ...

EMANUELABONNYBI : Auguri a tutte le Befane! Mauro, nel giorno dell’Epifania , uscì con quella più Befana di tutte : La sottoscritta ! ??????? - DigitalicMag : Fai gli auguri in maniera originale per la #Befana. #6gennaio ?? - CorriereCitta : Auguri di Buona #Epifania 2021: le migliori frasi, citazioni e immagini #befana #6gennaio - zazoomblog : Auguri per la Befana le frasi più simpatiche e più belle da inviare - #Auguri #Befana #frasi #simpatiche - CorriereCitta : #Befana 2021: frasi e immagini divertenti per gli auguri dell'#Epifania da inviare su WhatsApp -