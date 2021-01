Abbandono Scolastico, M5S: Grande Impegno di Azzolina per Garantire La Formazione dei Ragazzi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione infanzia si esprimono sul tema dell’Abbandono Scolastico e si complimentano con la Ministra Azzolina per il Grande lavoro che sta svolgendo. “Occorre dare una risposta immediata e condivisa sul tema della scuola, a partire dalla questione dell’Abbandono Scolastico che, dati alla mano, deve rappresentare una priorità” dichiarano. Leggi su youreduaction (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione infanzia si esprimono sul tema dell’e si complimentano con la Ministraper illavoro che sta svolgendo. “Occorre dare una risposta immediata e condivisa sul tema della scuola, a partire dalla questione dell’che, dati alla mano, deve rappresentare una priorità” dichiarano.

DarioNardella : Con la #dad poca fiducia nel futuro, ansia e alti tassi di abbandono scolastico. Il rientro a scuola è fondamentale… - grazia_noviello : È successo ancora!? ...L'aspettativa di vita di questi ragazzi è come quella degli uomini del Medioevo, 25anni, il… - iirpo : RT @orizzontescuola: Ritorno a scuola, il M5S: “Tornare in presenza è importante per combattere l’abbandono scolastico” - orizzontescuola : Ritorno a scuola, il M5S: “Tornare in presenza è importante per combattere l’abbandono scolastico” - matteoferronil1 : da uno studio di Save The Children: 34mila studenti delle scuole superiori, a causa delle assenze prolungate, risch… -