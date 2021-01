Uomini e Donne, colpo di scena per Sophie Codegoni: il gesto estremo (Di martedì 5 gennaio 2021) La protagonista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha stupito il grande pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. La scelta di Sophie Il prossimo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) La protagonista di, ha stupito il grande pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. La scelta diIl prossimo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

trash_italiano : La scelta solo se sei a Uomini e Donne. #GFVIP - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - FilomenaGallo55 : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #5gennaio: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità!». Gesù non cerca seguaci fanatizzati, ma… - tuttopuntotv : Doccia gelata per Gemma: Maurizio la scarica! #UominieDonne -