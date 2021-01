Uomini e Donne anticipazioni 4 gennaio: Sophie spiazza e lo bacia in esterna (Di martedì 5 gennaio 2021) Uomini e Donne non si ferma e durante l’ultima registrazione del programma, di cui le anticipazioni sono state fornite da Il Vicolo delle News, Sophie Codegoni ha spiazzato tutti baciando il suo corteggiatore in esterna. Uomini e Donne non ha intenzione di fermare i numerosi colpi di scena, messi in atto dai suoi protagonisti, per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021)non si ferma e durante l’ultima registrazione del programma, di cui lesono state fornite da Il Vicolo delle News,Codegoni hato tuttindo il suo corteggiatore innon ha intenzione di fermare i numerosi colpi di scena, messi in atto dai suoi protagonisti, per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

