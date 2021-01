Un anziano litiga con la figlia e tenta il suicidio

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Un 74enne di Verano hato ildopo un furioso litigio con la44enne. La donna è riuscita a salvarlo per miracolo. Stando alle prime indiscrezioni, i due avrebbero avuto una lite furibonda. A quel punto l’uomo sarebbe andato nell’altra stanza e avrebbeto di impiccarsi. Sarebbe stata proprio laa salvarlo in extremis. La donna avrebbe poi chiamato subito i soccorsi. Sul posto si sono dunque recati gli operatori del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato. Ricoverata anche la, che al momento dell’arrivo in ospedale era in uno stato di shock tale da rendere necessario un trattamento sanitario obbligatorio. L'articolo proviene da Quotidianpost.