Traffico Roma del 05-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi prudenza anche oggi per il maltempo che continui a interessare tutto l’interno Andrea capitolino una strade cittadine presentano tratti allagati numerose le segnalazioni di alberi pericolanti a Casalotti ci sono difficoltà di circolazione su via di Boccea causa di alberi pericolanti all’altezza di via della inoltre ci sono difficoltà di circolazione su via della Maglianella per lavori di pronto intervento in seguito all’allargamento della sede stradale in prossimità del deposito del trasporto pubblico assegnazione a Ponte Galeria prudenza nella guida su via della Magliana sono segnalati dei tratti di strada allagata in prossimità del raccordo della Vittoria Ci sono code sul lungotevere maresciallo Cadorna sia senso unico alternato per lavori di potatura e rimozione alberi e rami ...