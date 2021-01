Strage di Oche indiane | 1 800 esemplari trovati morti | si teme un’epidemia di aviaria

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il ritrovamento di 1.800 volatili, molti dei quali erano, in India siuna diffusione di influenza. Il rischio di diffusione di influenzain India si presenta ogni anno nel periodo migratorio. Questi mesi sono quelli in cui stormi di volatili di spostano per il territorio e rischiano di contagiare le specie autoctone con virus di varia natura. Il virus maggiormente diffuso in questo periodo, quello maggiormente letale, è quello che viene scientificamente chiamato H5N1, comunemente conosciuto come influenza. La fine del 2020 è coincisa in India con un’improvvisa e preoccupante moria di volatili nei pressi del lago di Pong Dam, riserva naturale in cui ogni anno confluiscono diverse specie di uccelli. Proprio in quella zona, ...