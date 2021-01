'Sono io l'amica segreta di Dayane Mello' (Di martedì 5 gennaio 2021) Allegra Ioppolo, 26 anni, è stata evocata più volte dalla stampa rosa e dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip. Ed oggi racconta la sua versione dei fatti Leggi su today (Di martedì 5 gennaio 2021) Allegra Ioppolo, 26 anni, è stata evocata più volte dalla stampa rosa e dalla stessa concorrente del Grande Fratello Vip. Ed oggi racconta la sua versione dei fatti

heiitssofia : @nnicoletoff sono io l'amica - BiasiErika : RT @tealovesbeijing: 'Io la chiamo Adua perchè mi sono innamorata di Adua e non di Rosalinda' Conoscendo il significato del voler essere c… - calabbrish : @GreenMidnight1 No cuore, stavolta non ho fatto nulla. Ha litigato la mia migliore amica, l’ho difesa, sono partito… - Antonio98854326 : @DMALAGIGI2 Ha si brava tu fai i conti in tasca allo stato? Ti sei dimenticata che quei soldi sono degli italiani e… - Debina87 : RT @tealovesbeijing: 'Io la chiamo Adua perchè mi sono innamorata di Adua e non di Rosalinda' Conoscendo il significato del voler essere c… -