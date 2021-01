Sky | De Laurentiis rifiuta le offerte dell’Atletico e del Marsiglia per Milik

(Di martedì 5 gennaio 2021) Continua ad essere un vero rompicapo il futuro di Arek. Dopo le indecisioni di quest’estate, motivate con la volontà di attendere la Juve, l’attaccante polacco si è finalmente deciso ad accettare altre proposte considerando il fatto che la società lo ha di fatto messo fuori rosa. Non mancano ovviamente gli estimatori del centravanti, ma trovare un punto d’incontro tra lee le richieste del presidente Denon è affatto semplice come ha chiarito ancora una volta ieri sera Gianluca Di Marzio negli studi di Sky “L’Altetico Madrid ed ilhanno fatto due, tra 6 e 7 milioni, sono state entrambete da Deche continua a chiederne 15. Può abbassarla a 10 più bonus, ma sempre 15 devono essere. Atletico e ...

Il futuro di Arek Milik sembra essere ancora lontano da una risoluzione. Per il Napoli perderlo a costo zero sarebbe un brutto colpo per l'economia delle casse azzurre, c'è comunque tempo fino al 1 fe ...Atletico e Marsiglia non pensano ad un rilancio, se nessuno si avvicinerà alla richiesta del Napoli c'è il rischio che lui finisca a zero il campionato'. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni ...