Quando Ilary Blasi ‘silenziò’ Alfonso Signorini al GF Vip: il curioso like di Elisabetta Gregoraci – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Rispunta oggi via social un vecchio filmato che vede Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip nell’edizione in cui l’attuale conduttore Alfonso Signorini era opinionista. A rilanciarlo è stato l’account Twitter di Trash Italiano che ha fatto rivivere un vecchio ricordo che all’epoca fece molto discutere. Quando Ilary Blasi ‘silenziò’ Alfonso Signorini al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021) Rispunta oggi via social un vecchio filmato che vedealla conduzione del Grande Fratello Vip nell’edizione in cui l’attuale conduttoreera opinionista. A rilanciarlo è stato l’account Twitter di Trash Italiano che ha fatto rivivere un vecchio ricordo che all’epoca fece molto discutere.al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giornaleditalia : L'isola dei famosi 15 torna con Ilary Blasi: quando va in onda e cast - blogtivvu : Quando Ilary Blasi ‘silenziò’ Alfonso Signorini al #GFVip: il curioso like di Elisabetta Gregoraci - robertospek : @trash_italiano Signorini, ovvero ...quando si possono evitare figure di merda ma non se ne può fare a meno...se se… - eleutho : Il gfvip è andato sempre più in rovina da quando Ilary Blasi ha lasciato la conduzione. #gfvip - annakiara119 : RT @esseofi: Quando i conduttori sapevano ancora condurre, che regina Ilary ??quanto manchi?? -