Non c’è pace per le mamme: dopo “Genitore 1 e 2”, rispunta il “capofamiglia” sul modulo scolastico… (Di martedì 5 gennaio 2021) In epoca di Genitore 1 e Genitore 2. In una fase sociale in cui l’anticonformismo cede al ricatto del politically correct, succede anche che, come riferisce la Repubblica, «in una scuola per l’infanzia di Roma per iscrivere il proprio figlio bisogna indicare il nome del “capofamiglia“. Poi quello del coniuge. Accade all’istituto comprensivo Mommsen, all’Appio Latino, tra Colli Albani e il Parco della Caffarella». rispunta il termine “capofamiglia” sul modulo scolastico L’uso del termine, antiquato almeno quanto desueto, ha fatto infuriare le famiglie. Sulle prime semplicemente stordite dalla novità, appresa scaricando il modulo dal sito online dell’Istituto. Poi, via via che andavano a compilarlo, sempre più stupite. Stranite. E poi, via via che il tam prendeva piede, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) In epoca di1 e2. In una fase sociale in cui l’anticonformismo cede al ricatto del politically correct, succede anche che, come riferisce la Repubblica, «in una scuola per l’infanzia di Roma per iscrivere il proprio figlio bisogna indicare il nome del ““. Poi quello del coniuge. Accade all’istituto comprensivo Mommsen, all’Appio Latino, tra Colli Albani e il Parco della Caffarella».il termine “” sulscolastico L’uso del termine, antiquato almeno quanto desueto, ha fatto infuriare le famiglie. Sulle prime semplicemente stordite dalla novità, appresa scaricando ildal sito online dell’Istituto. Poi, via via che andavano a compilarlo, sempre più stupite. Stranite. E poi, via via che il tam prendeva piede, ...

