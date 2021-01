Multati due ragazzini in bici durante il coprifuoco, la mamma non ci sta e si prende anche una denuncia (Di martedì 5 gennaio 2021) PESARO - Minorenni in bici oltre l'orario consentito. Ma uno dei genitori inscena una protesta tale da prendersi una denuncia. Sono da poco passate le 23 di domenica quando i carabinieri vedono due ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) PESARO - Minorenni inoltre l'orario consentito. Ma uno dei genitori inscena una protesta tale darsi una. Sono da poco passate le 23 di domenica quando i carabinieri vedono due ...

PESARO - Minorenni in bici oltre l’orario consentito. Ma uno dei genitori inscena una protesta tale da prendersi una denuncia. Sono da poco passate le 23 di domenica quando i carabinieri ...

