L’ultima bugia di Renzi | “Se avessimo preso il Mes sei mesi fa | oggi avremmo più vaccinati”

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Perché in Italia andiamo a rilento con i vaccini? Se servono più risorse, c’è il Mes. E seil Mes seifa,più“. Parola di Matteo, che torna alla carica sul Meccanismo europeo di stabilità per accusare il governo e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri di essere in ritardo con la somministrazione del farmaco anti-Covid. Il leader di Italia viva dimentica però che il primo carico di Pfizer da 470mila dosi è arrivato solo tra il 30 dicembre e l’1 gennaio a causa del maltempo e che, dopo i primi giorni di rodaggio della macchina organizzativa (in questa fase in mano alle Regioni), nel nostro Paese sono state vaccinate oltre 60mila persone nel giro di 24 ore. Poco lontano dal target di 65mila fissato dalla tabella di ...