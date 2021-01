LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani devono difendersi. Karlsson e Bolshunov per la fuga (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski. La “carovana” si è trasferita in Italia, a Dobbiaco dove oggi vanno in scena due gare con partenza a intervalli a tecnica libera, la 10 km femminile alle 13 e la 15 km maschile con via alle 14.45. La cronaca della vittoria nella sprint di Federico Pellegrino – La classifica maschile del Tour de Ski dopo la terza tappa – La classifica femminile del Tour de Ski dopo la seconda tappa – Il video della vittoria di Federico Pellegrino nella sprint in Val Mustair – La cronaca della 10 km pursuit femminile in Val Mustair – La cronaca della 15 km pursuit maschile in Val Mustair – Programma, orari, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta tappa delde Ski. La “carovana” si è trasferita in Italia, a Dobbiaco dove oggi vanno in scena due gare con partenza a intervalli a tecnica libera, la 10 km femminile alle 13 e la 15 km maschile con via alle 14.45. La cronaca della vittoria nella sprint di Federico– La classifica maschile delde Ski dopo la terza tappa – La classifica femminile delde Ski dopo la seconda tappa – Il video della vittoria di Federiconella sprint in Val Mustair – La cronaca della 10 km pursuit femminile in Val Mustair – La cronaca della 15 km pursuit maschile in Val Mustair – Programma, orari, ...

nightmare_jrock : Per finire il 2009,fecero un six-show,fan club tour della casa live,nel mese di Dicembre. - nightmare_jrock : Majestical Parade venne rilasciato in Giappone il 13 Maggio 2009 e la band eseguì il 'Nightmare Live House Tour 2009 Parade of Nine' - buenxsaires : Sto riguardando il Were We Are Live Tour a San Siro PIANGO - softdeanw : @alwaysdeanw amsterdam (anche se la lista è lunga jsjsj); on the road di Kerouac che però ancora non ho finito,,, ;… - OhMyFuckingAdam : @stcney_ ma nessuno ha detto che è brutta ?? solo che magari un sacco di gente si aspettava l’album live del tour, a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: partenze ad intervalli, Pellegrino e De Fabiani devono difendersi OA Sport Maccan, agenda piena per Sbisà: "Iniziamo questo tour de force decisivo"

SBISÀ - Lo sa bene mister Marco Sbisà, che domenica mattina e ieri sera ha guidato i primi allenamenti dei gialloneri nel 2021. “Iniziamo questo tour de force decisivo - arringa il tecnico -, questa s ...

Al Venetian di Las Vegas un main da 1.009 entries: vince James Carroll

James Carroll vince il main event del Mid States Poker Tour Venetian su 1.009 iscritti e il live vince anche sul Covid-19.

SBISÀ - Lo sa bene mister Marco Sbisà, che domenica mattina e ieri sera ha guidato i primi allenamenti dei gialloneri nel 2021. “Iniziamo questo tour de force decisivo - arringa il tecnico -, questa s ...James Carroll vince il main event del Mid States Poker Tour Venetian su 1.009 iscritti e il live vince anche sul Covid-19.